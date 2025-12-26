तेलंगाना: माता-पिता को पसंद नहीं आया इंटर कास्ट रिलेशनशिप, 17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में एक दंपती ने अपनी ही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। माता-पिता को अपनी 17 साल की बेटी का इंटर-कास्ट रिलेशनशिप पसंद नहीं था। माता-पिता ने लड़की से उसके बॉयफ्रेंड से अलग होने के लिए कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दंपती ने पहले तो अपनी बेटी को कीटनाशक पिलाया और उसके बाद गला घोंटकर मार डाला। माता-पिता ने अपनी ही बेटी की कर दी हत्या दंपती ने हाल ही में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। दंपती ने दावा किया था कि उनकी बेटी के पेट में लगातार दर्द रहता था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर ली।

