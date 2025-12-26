तेलंगाना: माता-पिता को पसंद नहीं आया इंटर कास्ट रिलेशनशिप, 17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या
तेलंगाना में एक दंपत्ति ने अपनी 17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें उसका इंटर-कास्ट रिलेशनशिप पसंद नहीं था। लड़की के बॉयफ्रेंड से ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में एक दंपती ने अपनी ही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। माता-पिता को अपनी 17 साल की बेटी का इंटर-कास्ट रिलेशनशिप पसंद नहीं था।
माता-पिता ने लड़की से उसके बॉयफ्रेंड से अलग होने के लिए कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दंपती ने पहले तो अपनी बेटी को कीटनाशक पिलाया और उसके बाद गला घोंटकर मार डाला।
माता-पिता ने अपनी ही बेटी की कर दी हत्या
दंपती ने हाल ही में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। दंपती ने दावा किया था कि उनकी बेटी के पेट में लगातार दर्द रहता था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर ली।
पुलिस ने मामले की छानबीन की और 17 साल की किशोरी का पोस्टमार्टम कराया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि किशोरी की मौत गला घोंटने से हुई थी।
माता-पिता को नहीं पसंद था इंटर कास्ट रिलेशनशिप
पुलिस ने जब मामले में आगे की जांच शुरू की, तब पता चला कि किशोरी दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ संबंध में थी। माता-पिता ने उससे रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन बेटी ने उनकी बात नहीं मानी।
माता-पिता को अपनी बेटी का इंटर कास्ट रिलेशनशिप पसंद नहीं था। कथित तौर पर इस वजह से ही माता-पिता ने अपनी बेटी को कीटनाशक पिलाकर और फिर उसका गला घोंटकर मार डाला।
पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में छानबीन के बाद दंपती को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें शुक्रवार, 26 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- 62 करोड़ की प्रॉपर्टी, लग्जरी फ्लैट और कैश... तेलंगाना में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साम्राज्य का राज खुला
यह भी पढ़ें- हैदराबाद: सातवीं कक्षा के छात्र को सीनियर स्टूडेंट्स ने बेरहमी से मारा, प्रिंसिपल ने ही दिया था आदेश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।