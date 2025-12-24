62 करोड़ की प्रॉपर्टी, लग्जरी फ्लैट और कैश... तेलंगाना में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साम्राज्य का राज खुला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूद किशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने मूद किशन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दायर किया है।

100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूद किशन की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, जिसकी दस्तावेजों पर कीमत 12.72 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि आज के समय में इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

एनडीटीवी को एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, मूद किशन की जब्त की गई प्रॉपर्टी में 31 एकड़ खेती की जाने वाली भूमि की कीमत ही 62 करोड़ रुपये तक हो सकती है। निजामाबाद में होटल डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद और कार्यकाल को देखते हुए इस खोज का पैमाना काफी चौंकाने वाला है। इस पद के अधिकारी का मासिक वेतन एक लाख रुपये से सवा लाख रुपये के बीच होता है। मूद किशन और उसके सहयोगियों से जुड़ी 11 जगहों पर छापेमारी करने के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मिला है। इसमें निजामाबाद में स्थित लहरी इंटरनेशनल होटल में 50 फीसदी हिस्सेदारी का जिक्र है। इसके साथ ही 3,000 वर्ग गज का प्रीमियम फर्नीचर शोरूम भी शामिल है।

एसीबी ने नकदी संपत्ति और वाहन भी बरामद किए हैं। मूद किशन के कलेक्शन में पास इनोवा क्रिस्टा और होंडा सिटी सहित कई लग्जरी वाहन शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर के पास से 1.37 करोड़ रुपये का फ्रीज किया गया बैंक बैलेंस, 1 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं।