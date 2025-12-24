Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    62 करोड़ की प्रॉपर्टी, लग्जरी फ्लैट और कैश... तेलंगाना में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साम्राज्य का राज खुला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूद किशन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर के घर पड़ा छापा (फोटो-सोशल मीडिया)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूद किशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने मूद किशन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दायर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

    डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूद किशन की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, जिसकी दस्तावेजों पर कीमत 12.72 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि आज के समय में इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

    एनडीटीवी को एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, मूद किशन की जब्त की गई प्रॉपर्टी में 31 एकड़ खेती की जाने वाली भूमि की कीमत ही 62 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

    निजामाबाद में होटल

    डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद और कार्यकाल को देखते हुए इस खोज का पैमाना काफी चौंकाने वाला है। इस पद के अधिकारी का मासिक वेतन एक लाख रुपये से सवा लाख रुपये के बीच होता है।

    मूद किशन और उसके सहयोगियों से जुड़ी 11 जगहों पर छापेमारी करने के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मिला है। इसमें निजामाबाद में स्थित लहरी इंटरनेशनल होटल में 50 फीसदी हिस्सेदारी का जिक्र है। इसके साथ ही 3,000 वर्ग गज का प्रीमियम फर्नीचर शोरूम भी शामिल है।

    एसीबी ने नकदी संपत्ति और वाहन भी बरामद किए हैं। मूद किशन  के कलेक्शन में पास इनोवा क्रिस्टा और होंडा सिटी सहित कई लग्जरी वाहन शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर के पास से 1.37 करोड़ रुपये का फ्रीज किया गया बैंक बैलेंस, 1 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं।

    एसीबी से करें शिकायत

    एसीबी ने इस हाई-प्रोफाइल मामले का हवाला देते हुए जनता से अपील की है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोगों को ये भी आश्वासन दिया गया है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए लोग टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर 9440446106 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- हैदराबाद: सातवीं कक्षा के छात्र को सीनियर स्टूडेंट्स ने बेरहमी से मारा, प्रिंसिपल ने ही दिया था आदेश

    यह भी पढ़ें- तेलंगाना का जायका: सिर्फ नॉन-वेज ही नहीं, यहां का शाकाहारी खाना भी है बेमिसाल; जरूर चखें 9 व्यंजन