तेलंगाना: बस किराये में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर BRS कार्यकर्ता, केटीआर नजरबंद
तेलंगाना में बस किराये में बढ़ोतरी के विरोध में बीआरएस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पार्टी नेता केटीआर को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। बीआरएस ने सरकार के फैसले की निंदा की और किराया वृद्धि वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है और जनता से समर्थन मांगा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तंलगाना में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार-पलटवार काफी तेज हो गया है। इस बीच गुरुवार को बीआरएस ने एक बड़ा दावा किया है। भारतीय राष्ट्र समिति का दावा है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को पुलिस ने अपने घर में नजरबंद कर दिया है।
पार्टी का कहना है कि केटीआर के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि बीआरएस के नेता और कार्यकर्ता आज बस भवन कार्यक्रम के बीच सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। विपक्ष का ये प्रदर्शन बसों में बढ़े किराये के खिलाफ किया जाना था।
केटीआर ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामा राव ने लिखा कि मैं बस इतना चाहता था कि शांतिपूर्वक आरटीसी बस में सवार हो जाऊँ, आरटीसी एमडी कार्यालय जाऊं और बस किराए में हुई भारी बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए एक पत्र सौंपूं। मेरे आवासीय परिसर के बाहर अभी कितने पुलिस अधिकारी तैनात हैं, देखिए!! क्या ये सब एक व्यक्ति को बस में चढ़ने से रोकने के लिए हैं? काश पुलिस हैदराबाद में बढ़ते अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए भी इतना ही उत्साह दिखाती।
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में बीआरएस
गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने आज राज्य की रेवंड रेड्डी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी की है। बीआरएस राज्य में बसों के बढ़े किराये के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए चलो बस भवन नाम का एक मार्च निकालने जा रही थी। बीआरएस नेता राज्य सरकार से बसों के किराए को कम करने की मांग कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।