अमित शाह आज करेंगे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक, इन अहम मुद्दों पर होगी बात; कौन-कौन होगा शामिल?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। शाह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देंगे और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश देंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक दिल्ली में होगी। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात सहित अन्य के शामिल होने की संभावना है।
अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जम्मू-कश्मीर पर इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता शाह ने एक सितंबर को की थी।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की निती
एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर जोर दे सकते हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दे सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।