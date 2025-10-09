अमित शाह आज करेंगे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक, इन अहम मुद्दों पर होगी बात; कौन-कौन होगा शामिल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक दिल्ली में होगी। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात सहित अन्य के शामिल होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जम्मू-कश्मीर पर इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता शाह ने एक सितंबर को की थी।