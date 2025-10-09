अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहली बार आ रहे भारत, यात्रा के पीछे तालिबान का क्या है प्रयास?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आने वाले हैं। 2021 में देश की सत्ता पर कब्जा करने के बाद यह किसी तालिबानी नेता की पहली भारत यात्रा होगी। यह यात्रा आर्थिक संबंधों और राजनयिक मान्यता की तलाश में क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के तालिबान के प्रयासों को उजागर करती है।

अब तक, रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसने तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है।मुत्ताकी ने मंगलवार को मास्को में एक क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया, जहां भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन और कई मध्य एशियाई देशों सहित अफगानिस्तान ने क्षेत्र में विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती का विरोध करते हुए संयुक्त बयान जारी किया।

दिल्ली के लिए रवाना हुए मुत्ताकी इस बयान को ट्रंप के काबुल के निकट बगराम सैन्य अड्डे पर पुन: नियंत्रण प्राप्त करने के घोषित उद्देश्य के विरोध का संकेत माना गया। अफगान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मुत्ताकी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।