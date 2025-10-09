अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहली बार आ रहे भारत, यात्रा के पीछे तालिबान का क्या है प्रयास?
अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं, जो 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद किसी तालिबानी नेता की पहली यात्रा है। इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और राजनयिक मान्यता प्राप्त करना है। मुत्ताकी भारतीय विदेश मंत्री और अधिकारियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत ने 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आने वाले हैं। 2021 में देश की सत्ता पर कब्जा करने के बाद यह किसी तालिबानी नेता की पहली भारत यात्रा होगी। यह यात्रा आर्थिक संबंधों और राजनयिक मान्यता की तलाश में क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के तालिबान के प्रयासों को उजागर करती है।
अब तक, रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसने तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है।मुत्ताकी ने मंगलवार को मास्को में एक क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया, जहां भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन और कई मध्य एशियाई देशों सहित अफगानिस्तान ने क्षेत्र में विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती का विरोध करते हुए संयुक्त बयान जारी किया।
दिल्ली के लिए रवाना हुए मुत्ताकी
इस बयान को ट्रंप के काबुल के निकट बगराम सैन्य अड्डे पर पुन: नियंत्रण प्राप्त करने के घोषित उद्देश्य के विरोध का संकेत माना गया। अफगान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मुत्ताकी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
वह भारतीय विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ऐतिहासिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन 2021 में युद्धग्रस्त देश से अमेरिका की वापसी और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद नई दिल्ली ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया।
