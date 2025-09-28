Language
    तमिलनाडु भगदड़ की न्यायिक जांच शुरू, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन बोले- 'सख्त कार्रवाई होगी'

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:19 PM (IST)

    Tamil Nadu Stampede Update तमिलनाडु में भगदड़ के बाद सरकार ने हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अरुणा जगदीसन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल पैनल का गठन किया है। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के अनुसार पैनल आज से ही जांच शुरू कर देगा। उदयनिधि ने करूर का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी।

    तमिलनाडु भगदड़ पर डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का बयान। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में मची भगदड़ के बाद सरकार ने हाई लेवल पैनल का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अरुणा जगदीसन करेंगी। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि मामले की जांच आज से ही शुरू हो जाएगी।

    डिप्टी सीएम उदयनिधि के अनुसार, अरुणा जगदीसन आज से ही मामले की जांच शुरू कर देंगी। जांच के लिए वो करूर पहुंच चुकी हैं और स्थिति का जायजा ले रही हैं।

    डिप्टी सीएम ने किया करूर का दौरा

    डिप्टी सीएम उदयनिधि का कहना है कि पैनल के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद सीएम एम के स्टालिन इस मामले पर सख्त एक्शन लेंगे। बता दें कि एम के स्टालिन विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। हालांकि, हादसे के बाद उन्होंने अपनी यात्रा रद कर दी और करूर दौरे पर रावना हो गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की।

    डिप्टी सीएम के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यन भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा-

    कमीशन जल्द ही पीड़ित परिवारों से बात करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन के सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री जरूरी कार्रवाई करेंगे।

    पीड़ितों की हर संभव मदद होगी: स्टालिन

    डिप्टी सीएम के अनुसार, 345 डॉक्टर, नर्स समेत आसपास के जिलों के चिकित्सा प्रमुख घायलों का इलाज करने के लिए मौके पर मौजूद हैं। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। बता दें कि विजय की रैली में मची भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई और 100 के लगभग लोग घायल हैं।

