    तमिलनाडु में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से बच्चे की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से सातवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई और एक छात्र घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे ...और पढ़ें

    तमिलनाडु में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से एक सातवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। इस घटना में एक छात्र घायल भी हुआ है। स्कूल में ये हादसा तब हुआ, जब ये दोनों बच्चे क्लास के बाहर बैठकर मिड-डे मील खा रहे थे।

    दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत

    तिरुवल्लुर जिलाधिकारी प्रताप ने एनडीटीवी से बातचीत में इस घटना के बारे में बताया कि जब कंपाउंड की दीवार अचानक से गिरी, उस समय चार छात्र साथ बैठकर खाना खा रहे थे। स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चा घायल हुआ और 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं।

    तिरुवल्लुर के जिलाधिकारी ने आगे कहा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकारी इस बिल्डिंग के ढांचे की जांच करेंगे, जिससे भविष्य के खतरों को टाला जा सके।

    मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलान

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और बच्चे के परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है।

    सरकार पर विपक्ष का हमला

    तिरुवल्लुर की इस घटना ने सरकार पर विपक्ष के हमले को तेज कर दिया है। विपक्ष ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार पर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। AIADMK के महासचिव एडप्पादी के। पलानीस्वामी ने इस हादसे पर एक बयान दिया है। पलानीस्वामी ने कहा कि ये एक भयानक हादसा है।

    के। पलानीस्वामी ने कहा कि 'तमिलनाडु शिक्षा में उत्कृष्ट है, केवल इस नारे से और विजय समारोह पर पैसा खर्च करने के बजाय, इस धनराशि का उपयोग अगर सरकारी स्कूलों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए किया जाता, तो आज इस दुखद जानमाल के नुकसान से बचा जा सकता था।

