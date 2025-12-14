2026 में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी करेंगे तमिलनाडु का दौरा, किसानों के साथ मनाएंगे पोंगल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। राज्य भाजपा सूत्रों के मुताबिक, वे 13 से 15 जनवरी तक तीन दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे और किसानों के साथ पोंगल उत्सव मनाएंगे। यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी तमिलनाडु में किसानों के साथ पारंपरिक फसल उत्सव में शामिल होंगे।

यह दौरा पार्टी के लिए ग्रामीण वोटरों तक पहुंच बनाने और तमिल संस्कृति से जुड़ाव दिखाने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। भाजपा नेता इसे चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा बता रहे हैं। तमिलनाडु भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह दौरा खास तौर पर पोंगल के इर्द-गिर्द प्लान किया जा रहा है। पीएम मोदी किसानों के साथ उत्सव मनाकर ग्रामीण इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "चुनाव नजदीक आने पर किसानों के साथ पोंगल मनाना एक मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश देगा।" पार्टी का मानना है कि इससे कृषि मुद्दों पर फोकस दिखेगा और तमिल परंपराओं से जुड़ाव मजबूत होगा।

काशी तमिल संगमम 4.0 के समापन समारोह में भी हो सकते हैं शामिल दौरे के दौरान पीएम मोदी रामेश्वरम में काशी तमिल संगमम 4.0 के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है।