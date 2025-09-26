नीट पीजी- 2025 संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल की परीक्षा नीट- पीजी के लिए उत्तर कुंजी के प्रकाशन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड से प्रतिक्रिया मांगी है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट किन याचिकाओं की कर रहा सुनवाई?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपाय करने की मांग की गई है जिसमें उत्तर कुंजी का प्रकाशन भी शामिल है।