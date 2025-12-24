Language
    Video: रेलवे कर्मचारी की फुर्ती से चलती ट्रेन के नीचे गिरने से बची महिला की जान, लोग बोले- हीरो से कम नहीं...

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी ने फुर्ती दिखाते हुए एक महिला को चलती ट्रेन के नीचे गिरने से बचा लिया। लोगों ने कर्म ...और पढ़ें

    महिला चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। (फोटो सोर्स- X)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तंबारम रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। 20 दिसंबर 2025 को एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसल गई और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसने वाली थी।

    अगर समय पर मदद न मिलती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ड्यूटी पर तैनात टिकट चेकिंग स्टाफ निथिश कुमार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और महिला को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने लगी। इस बीच रेल कर्मचारी नीतीश कुमार पास ही थे और उन्होंने दौड़ लगाकर महिला को पकड़ा और खींच लिया। उनकी इस तेजी से महिला की जान बच गई।

    दक्षिण रेलवे ने की सराहना

    दक्षिण रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस घटना का वीडियो शेयर किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि कर्मचारी नीतीश कुमार की सर्तकता से एक बड़ा हादसा रोक दिया।

    रेलवे ने इसे ड्यूटी के प्रति समर्पण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का बेहतरीन मिसाल बताया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कर्मचारी ही यात्रियों का भरोसा बनाए रखते हैं।

    वीडियो में साफ दिखता है कि रेल कर्मचारी नीतीश कुमार ने बिना एक पल गंवाए दौड़कर महिला को ट्रेन के नीचे गिरने से बचा लिया। रेलवे बार-बार अपील करता है कि चलती ट्रेन में चढ़ना या उतरना खतरनाक है, फिर भी ऐसे मामले होते रहते हैं।

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- हीरो

    वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। एक यूजर ने काव्यात्मक अंदाज में लिखा कि सबअर्बन ट्रेनें बहुत तेजी से चलती हैं, जैसे शैतान की जल्दबाजी हो, लेकिन नीतीश की असाधारण सतर्कता ने महिला को बचा लिया, मानो कोई दैवीय मदद मिली हो। उन्होंने मजाक में कहा कि महिला को नीतीश के सम्मान में दावत देनी चाहिए।

    दूसरे यूजर्स ने कर्मचारी के प्रयासों की तारीफ की है। लेकिन साथ ही सबअर्बन ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजे बंद करने की व्यवस्था की मांग भी की है। उनका कहना था कि ऐसे हादसे आम हैं और सिर्फ हीरो बनकर नहीं, बल्कि सिस्टम सुधारकर रोके जाने चाहिए।

