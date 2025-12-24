Video: रेलवे कर्मचारी की फुर्ती से चलती ट्रेन के नीचे गिरने से बची महिला की जान, लोग बोले- हीरो से कम नहीं...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तंबारम रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। 20 दिसंबर 2025 को एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसल गई और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसने वाली थी।

अगर समय पर मदद न मिलती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ड्यूटी पर तैनात टिकट चेकिंग स्टाफ निथिश कुमार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और महिला को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने लगी। इस बीच रेल कर्मचारी नीतीश कुमार पास ही थे और उन्होंने दौड़ लगाकर महिला को पकड़ा और खींच लिया। उनकी इस तेजी से महिला की जान बच गई।