'5 मिनट में क्या हो जाएगा...' ट्रैफिक जाम कर बेटे का मनाया बर्थडे, बिजनेसमैन का वीडियो वायरल
सूरत के एक बिजनेसमैन द्वारा अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए सड़क ब्लॉक करने का वीडियो वायरल हो गया। 58 वर्षीय व्यापारी ने डुमास इलाके में व्यस्त सड़क
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियां बेबस होकर इंतजार कर रही थीं और आने-जाने वाले सावधानी से गुजर रहे थे, क्योंकि सूरत के एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए सड़क ब्लॉक कर रखी थी।
ये अजीबोगरीब नजारा 21 दिसंबर को सूरत में दिखाई दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 58 साल का एक व्यापारी कुछ लोगों के साथ अपने बेटे का 19वां जन्मदिन मनाने के लिए एक व्यस्त सड़क को ब्लॉक करता दिखाई दे रहा है।
सूरत में बिजनेसमैन ने बेटे के जन्मदिन पर सड़क ब्लॉक की
वायरल वीडियो में वह सड़क के बीच में अपने हाथों में दो फुलझड़ी लॉन्चर लिए खड़े दिख रहे हैं, जबकि गाड़ियां पीछे इंतजार कर रही हैं।
जब कार में बैठे दो लोग उन्हें हॉर्न बजाते हैं, तो वह जलते हुए पटाखे उनकी तरफ करते हैं और फिर मुड़कर आसमान में फुलझड़ियां छोड़ना जारी रखते हैं। उनके साथ मौजूद एक आदमी फिर कार में बैठे लोगों से बात करते हुए दिख रहा है।
दूसरे वीडियो में सड़क पर पटाखों की एक लड़ी जलाई जा रही है, जबकि एक और वीडियो में वह सड़क के किनारे खड़े होकर फुलझड़ियां छोड़ते दिख रहे हैं, जबकि गाड़ियां गुजर रही हैं।
बिजनेसमैन ने ऐसे किया अपना बचाव
बिजनेसमैन ने अपने इस कृत्य का बचाव करते हुए कहा कि इलाके में कई जगहों पर ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें पटाखे जलाए जाते हैं और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
उसने अपने विरोधियों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी इमेज खराब करने के लिए इस घटना को पब्लिक के सामने लाया है। एक मीडिया चैनल द्वारा घटना के बारे में पूछे जाने पर उसने पूछा, 'मैं एक सेलिब्रिटी हूं।
अगर मैंने आपको 5 मिनट के लिए रोका तो मैंने कौन सा गंभीर अपराध कर दिया?' मामले में आरोपी बिल्डर इजरादार के खिलाफ पब्लिक ऑर्डर तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बिजनेसमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया
पुलिस के अनुसार, 'यह पाया गया कि इजरादार ने अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर अपने घर के पास पोस्ट ऑफिस के सामने पब्लिक सड़क पर पटाखे जलाए और आतिशबाजी की, जिससे पब्लिक को परेशानी हुई और यह पुलिस कमिश्नर के नोटिफिकेशन का उल्लंघन था।'
पुलिस ने बताया कि इजरादार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बेटे के बर्थडे पर पटाखे फोड़ेने के लिए रोका ट्रैफिक !— मृत्युंजय पाराशर । MRATUNJAY PARASHAR (@parasharji24) December 23, 2025
कहा- पांच मिनट रोका तो क्या बड़ा गुनाह किया ?
सूरत में उद्योपति दीपक इजारदार ने अपने बेटे के बर्थडे पर ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़े! विवाद बढ़ने पर कहा कि मैं सेलिब्रिटी हूं!#birthday #Surat #traffic pic.twitter.com/2gOgJPZXxh
