'5 मिनट में क्या हो जाएगा...' ट्रैफिक जाम कर बेटे का मनाया बर्थडे, बिजनेसमैन का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियां बेबस होकर इंतजार कर रही थीं और आने-जाने वाले सावधानी से गुजर रहे थे, क्योंकि सूरत के एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए सड़क ब्लॉक कर रखी थी।

ये अजीबोगरीब नजारा 21 दिसंबर को सूरत में दिखाई दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 58 साल का एक व्यापारी कुछ लोगों के साथ अपने बेटे का 19वां जन्मदिन मनाने के लिए एक व्यस्त सड़क को ब्लॉक करता दिखाई दे रहा है।

सूरत में बिजनेसमैन ने बेटे के जन्मदिन पर सड़क ब्लॉक की वायरल वीडियो में वह सड़क के बीच में अपने हाथों में दो फुलझड़ी लॉन्चर लिए खड़े दिख रहे हैं, जबकि गाड़ियां पीछे इंतजार कर रही हैं। जब कार में बैठे दो लोग उन्हें हॉर्न बजाते हैं, तो वह जलते हुए पटाखे उनकी तरफ करते हैं और फिर मुड़कर आसमान में फुलझड़ियां छोड़ना जारी रखते हैं। उनके साथ मौजूद एक आदमी फिर कार में बैठे लोगों से बात करते हुए दिख रहा है।

दूसरे वीडियो में सड़क पर पटाखों की एक लड़ी जलाई जा रही है, जबकि एक और वीडियो में वह सड़क के किनारे खड़े होकर फुलझड़ियां छोड़ते दिख रहे हैं, जबकि गाड़ियां गुजर रही हैं। बिजनेसमैन ने ऐसे किया अपना बचाव बिजनेसमैन ने अपने इस कृत्य का बचाव करते हुए कहा कि इलाके में कई जगहों पर ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें पटाखे जलाए जाते हैं और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

उसने अपने विरोधियों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी इमेज खराब करने के लिए इस घटना को पब्लिक के सामने लाया है। एक मीडिया चैनल द्वारा घटना के बारे में पूछे जाने पर उसने पूछा, 'मैं एक सेलिब्रिटी हूं।