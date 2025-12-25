Language
    बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स बेच रही थी महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुलिस पहुंची तो उड़ गए होश

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    हैदराबाद में पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती और उसके पार्टनर समेत चार लोगों को ड्रग नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में एक 21 साल की युवती को ड्रग नेटवर्क मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये युवती एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पुलिस ने इस मामले में युवती के पार्टनर समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है।

    पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनमें गांजा, एलएसडी और एक्स्टसी की गोलियां शामिल हैं। पुलिस ने जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान सुष्मिता देवी उर्फ (21), उम्मीदी इमैनुएल (25) , जी साई कुमार (28) और तारक लक्ष्मीकांत अयप्पा (24) है।

    ड्रग रैकेट का पर्दाफाश

    इवेंट मैनेजर इमैनुएल, लिली का पार्टनर है और चिक्कड़पल्ली में ड्रग्स मामले का मुख्य आरोपी है। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और स्थानीय पुलिस के मुताबिक, ये कपल कथित तौर पर एक ड्रग नेटवर्क चला रहे थे।

    पुलिस द्वारा जब्त किए गए ड्रग्स में 22 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 5 ग्राम एमडीएमए, छह एलएसडी ब्लॉट और एक्स्टसी की गोलियां शामिल थीं। इन ड्रग्स की अवैध बाजार में कीमत तीन लाख रुपये के करीब है। इसके अलावा पुलिस ने 50,000 रुपये नकद और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

    पुलिस ने किया बड़ी साजिश का भंडाफोड़

    इस मामले की जांच में पता चला है कि इमैनुएल ने डार्क वेब सहित कई और तरीकों से ड्रग्स मंगवाई, जिसके लिए उसने टोर ब्राउजर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया। इमैनुएल पर आरोप है कि उसने ट्रांजेक्शन छिपाने के लिए भुगतान बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट जैसे क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से किया गया था।

    इस ड्रग रैकेट में पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्यों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों का पता करने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है।

