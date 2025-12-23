प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने ले गया, बीच रास्ते में पत्थर से कुचल कर पत्नी को मार डाला; बेंगलुरु में पति की खौफनाक वारदात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दो प्रमुख शहरों से हाल ही में घरेलू हिंसा और धोखे की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में अपराधियों ने हत्याओं को दुर्घटना या प्राकृतिक मौत का रूप देकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से सच्चाई सामने आ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेंगलुरु के मिट्टागनहल्ली गांव के पास रविवार शाम को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 64 वर्षीय अनंत ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी गायत्री को मौत के घाट उतार दिया। अनंत ने गायत्री को शहर में एक संपत्ति दिखाने के बहाने बाहर ले जाने का प्लान बनाया।

बेंगलुरु में पति ने पत्नी को संपत्ति विवाद में मारा कुछ ही देर बाद, उसने एम्बुलेंस बुलाई और दावा किया कि सड़क हादसे में उसकी पत्नी घायल हो गई है। अनंत के मुताबिक, सब कुछ 'ठीक' चल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस की जांच शुरू हुई, हत्या का राज खुल गया।

अनंत ने गायत्री को सुनसान जगह पर ले जाकर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद, उसने शव को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया और खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की। चिक्कजाला ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर को मामले की जांच करने में शक पैदा हुआ। शुरूआती जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि मौत दुर्घटना से नहीं, बल्कि सुनियोजित हमले से हुई थी। पुलिस ने अनंत के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अभी तक हत्या का मोटिव साफ नहीं हुआ है, लेकिन पारिवारिक विवाद या संपत्ति संबंधी मुद्दे पर शक जताया जा रहा है। हैदराबाद में भी ऐसी ही घटना इसी तरह की एक और घटना हैदराबाद के बोडुप्पल गांव से 11 दिसंबर को सामने आई थी, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत को हार्ट अटैक बताकर रिश्तेदारों को गुमराह करने की कोशिश की गई। इस मामले में महिला का 22 वर्षीय कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ अवैध संबंध था, और इस साजिश में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था।