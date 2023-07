Manipur: महिलाओं के साथ बदसलूकी पर स्मृति ईरानी ने बीरेन सिंह से की बात, CM ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उन्होंने चार मई के उस वीडियो पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है, जिसमें राज्य में कुछ पुरुषों द्वारा दो महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। उन्होंने इस घटना को निंदनीय और सर्वथा अमानवीय बताया। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार रात एक ट्वीट में कहा,

The horrific video of Physical assault of 2 women emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman. Spoke to CM @NBirenSingh ji who has informed me that investigation is currently underway & assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice.

बाद में एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा,

भाजपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को उजागर करती रही है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "...I assure the nation, no guilty will be spared. Law will take its course with all its might. What happened with the daughters of Manipur can never be forgiven." pic.twitter.com/HhVf220iKV— ANI (@ANI) July 20, 2023