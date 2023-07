Manipur की बेटियों के साथ जिस 'हेरोदास मैतेई' ने की इंसानियत की सारी हदें पार, सामने आई दरिंदे की तस्वीर

मणिपुर, एजेंसी। सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक और भयावह वीडियो सामने आने के बाद, देश भर में लोगों का गुस्सा फुट रहा है। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाने वाली वायरल वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हर कोई सरकार से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। वहीं, भीड़ में इस काली करतूत को अंजाम देने वाले एक मुख्य अपराधी की तस्वीर सामने आ गई है।

Manipur | The main culprit who was wearing a green t-shirt and seen holding the woman was arrested today morning in an operation after proper identification. His name is Huirem Herodas Meitei (32 years) of Pechi Awang Leikai: Govt Sources



(Pic 1: Screengrab from viral video, Pic… pic.twitter.com/e5NJeg0Y2I