Manipur Violence: NCW का ट्विटर इंडिया को निर्देश, सोशल मीडिया से हटाएं वीडियो, दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली, एएनआई: मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना ने पूरे देश में विवाद पैदा कर दिया है और राज्य में मौजूदा स्थिति पर चिंता भी बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने औपचारिक रूप से ट्विटर इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख को यह वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने यह साफ किया है कि अगर यब वीडियो नहीं हटाया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा।

वहीं, कथित तौर पर महिलाओं के निर्वस्त्र घुमाने के आरोप में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी की पहचान 32 वर्षीय हेरादास के रूप में हुई है। वीडियो में आरोपी हरे रंग की शर्ट पहने हुए देखे जाने के बाद उसे थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया है।

Manipur viral video | National Commission for Women (NCW) has formally directed the Head, Public Policy at Twitter India to remove the video showing the disgraceful act of two women being paraded naked. This video compromises the victims' identities and is a punishable offence:… pic.twitter.com/wJblcCyj4F