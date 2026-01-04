'जंगल का कानून...', मादुरो पर अमेरिकी एक्शन को लेकर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी एक्शन पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
महीनों की धमकियों और दबाव की रणनीति के बाद, अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर बमबारी की और मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क में ट्रायल के लिए ले गए।
शशि थरूर ने लेखक कपिल कोमिरेड्डी की एक पोस्ट के जवाब में कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कुछ सालों से उल्लंघन किया जा रहा है। आज जंगल का कानून चलता है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' नया सिद्धांत है।" लेखक ने वेनेजुएला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के कदम में शामिल पाखंड की ओर इशारा किया था।
जब चीन ताइवान के राष्ट्रपति का अपहरण करेगा- कोमिरेड्डी
कोमिरेड्डी ने कहा कि वे सभी जो आज वेनेजुएला में गुंडागर्दी को सही ठहरा रहे हैं, वे तब 'अंतरराष्ट्रीय कानून' और 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर' चिल्लाएंगे जब चीन ताइवान के राष्ट्रपति का अपहरण करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देशों का मूल्यांकन करने में किस प्रकार अलग-अलग मानकों का उपयोग किया जाता है।
मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया
अमेरिका ने मादुरो के 12 साल के शासन का अंत कर दिया, जिनके सर पर अमेरिका ने 50 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कैरेबियन में एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर वेनेजुएला के नेता की हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई एक तस्वीर पोस्ट की। वहां से उन्हें और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को ड्रग्स और हथियारों के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन को लाइव देखा जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा था।
देश की आजादी का समय आ गया है- मारिया कोरिना मचाडो
वेनेजुएला की विपक्षी नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उनके देश की आजादी का समय आ गया है। मचाडो, जिन्हें मादुरो के प्रति उनके दृढ़ प्रतिरोध के लिए कई वेनेजुएलावासियों द्वारा एक नायक के रूप में देखा जाता है। उन्होंमे 2024 के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार से तुरंत राष्ट्रपति पद संभालने का आह्वान किया।
ट्रंप ने इस उम्मीद को खारिज कर दिया कि मचाडो खुद नेता के रूप में उभरेंगी, यह दावा करते हुए कि उन्हें वेनेजुएला में समर्थन या सम्मान नहीं है।
