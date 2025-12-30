'एअर इंडिया ने तो मैनेज किया, केवल इंडिगो फेल हुआ', एयरलाइन संकट पर शशि थरूर ने कही बड़ी बात 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में हुई फ्लाइट में रुकावटों को लेकर इंडिगो एयरलाइंस की आलोचना की और कहा कि एयरलाइन को अपनी ऑपरेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस सांसद ने बताया, "मैं इस पूरी स्थिति से थोड़ा निराश हूं। यह काफी चौंकाने वाली बात है कि एअर इंडिया, जिसका मार्केट में करीब 30% हिस्सा है और दो दूसरी छोटी एयरलाइंस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाईं और काफी पायलटों की भर्ती कर पाईं। किसी तरह सिर्फ इंडिगो ही इस ड्यूटी में फेल हुई। इसके लिए गंभीर एनालिसिस और कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। ट्रैवल करने वाले सभी लोगों की भी यही इच्छा है।"

सीसीआई कर रही मामले की जांच इससे पहले 18 दिसंबर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एयरलाइन के खिलाफ दायर जानकारी का संज्ञान लेते हुए इंडिगो में फ्लाइट में रुकावटों के मुद्दे पर जांच शुरू करने का फैसला किया था। इस महीने की शुरुआत में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट की वजह से फ्लाइट्स में हुई रुकावटों से लोगों को काफी परेशानी हुई।

सीसीआई की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एविएशन सेक्टर में अलग-अलग रूट्स पर हाल ही में हुई फ्लाइट में रुकावटों के मामले में इंडिगो के खिलाफ दायर जानकारी का संज्ञान लिया है। शुरुआती आकलन के आधार पर कमीशन ने कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया है।"