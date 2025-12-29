Language
    इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों को दी खुशखबरी, अलाउंस में किया बंपर इजाफा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:45 PM (IST)

    इंडिगो ने हाल ही में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और नियामक जांच के बाद अपने पायलटों को बड़ी राहत दी है। एयरलाइन ने कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के लेओव ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों को दी खुशखबरी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों बड़े पैमाने पर उड़ान रद होने और नियामकीय जांच के बीच भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने पायलटों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के लेओवर भत्ते में 50% तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही डेडहेडिंग अलाउंस भी दोगुना कर दिया है।

    दरअसल, एयरलाइन इंडिगो ने की ओर से यह फैसला इस महीने की शुरुआत में रोस्टरिंग गड़बड़ी से करीब 4,500 उड़ानें कैंसल होने और लाखों यात्रियों के फंसने के बाद आया है। जानकारों का मानना है कि यह कदम पायलटों का मनोबल बनाए रखने और विदेशी एयरलाइंस से प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है।

    कितना बढ़ा वेतन ?

    फ्लाइट ऑपरेशंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष मित्रा द्वारा पायलटों को भेजे गए एक ईमेल के अनुसार, एयरलाइन कैप्टन के लिए लेओवर भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये (33.37 डॉलर) और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर देगी।

    ईमेल में कहा गया है कि डेडहेडिंग (एक ऐसी प्रथा जिसमें एयरलाइन क्रू भविष्य में ड्यूटी के लिए खुद को तैयार करने के लिए यात्रियों के रूप में यात्रा करते हैं) के लिए भत्ते कैप्टन के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 500 रुपये बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिए जाएंगे।

    गौरतलब है कि घरेलू बाजार में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली यह एयरलाइन, इस महीने की शुरुआत में लगभग 4,500 उड़ानें रद करने के बाद बढ़ती नियामक जांच और प्रतिस्पर्धा जांच का सामना कर रही है, जिससे पूरे भारत में लाखों यात्री फंसे रह गए और हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई।

    उड़ान रद होने से हुआ नुकसान

    रद हुए उड़ानों के चलते ग्राहकों को रिफंड और लगाए गए जुर्माने के कारण राजस्व हानि से इंडिगो को काफी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए ईमेल में मित्रा ने कहा कि कुछ भत्तों को बढ़ाने और 1 जनवरी से प्रभावी नए भत्तों को लागू करने का कदम इंडिगो के अधिकारियों द्वारा पायलटों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न ठिकानों का दौरा करने के बाद उठाया गया।