राजस्थान: बेहोश थे कई मरीज, भाग गए डॉक्टर... SMS अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से कैसे गई 8 की जान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बने आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई, इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रॉमा सेंटर में 11 मरीजों का उपचार चल रहा था।

आग लगने के बाद मरीज और उनके तीमरादार जान बचाने के लिए बेड और गद्दा लेकर भागने लगे। हालांकि, इसके बाद भी कई लोगों की जान नहीं बच सकी। पीड़ितों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब अस्पताल में आग लगी, उस वक्त डॉक्टर और कंपाउंडर वहां से भाग खड़े हुए।

अस्पताल में कब लगी आग शुरुआती जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात 11 बजकर 10 मिनट पर ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, इस घटना की विस्तृत जांच के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी।

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।



अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा… — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 6, 2025 पीड़ितों के परिजनों ने बयां किया दर्दनाक मंजर इस हादसे में अपने परिजन को खोने वाले एक ओमप्रकाश नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि उनका चचेरा भाई अस्पताल में भर्ती था। उसकी भी इस आग की घटना में मौत हो गई। ओमप्रकाश बताते हैं कि रात के करीब साढ़े 11 बजे जब धुआं फैलने लगा, तो उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों को होने वाली संभावित परेशानी के बारे में आगाह किया।

जब तक धुआं बढ़ता, डॉक्टर और कंपाउंडर भाग चुके थे। केवल चार-पांच मरीजों को ही निकाला जा सका। दुर्भाग्य से, इस घटना में मेरी मौसी के बेटे की जान चली गई। वह लगभग ठीक हो रहा था और उसे दो-तीन दिनों में छुट्टी मिलनी थी।

ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी ने क्या बताया? वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी अनुराग धाकड़ ने बताया कि हमारे ट्रॉमा सेंटर में दूसरी मंजिल पर दो आईसीयू हैं: एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी-आईसीयू। हमारे वहां 24 मरीज थे; 11 ट्रॉमा आईसीयू में और 13 सेमी-आईसीयू में।