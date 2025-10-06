जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भीषड़ आग, ICU में छह मरीजों की दर्दनाक मौत

जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से छह मरीजों की दुखद मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल थे। शॉर्ट सर्किट के कारण आग तेजी से फैली जिससे जहरीला धुआं निकला। आईसीयू में 24 मरीज भर्ती थे जिनमें से 11 ट्रॉमा आईसीयू में थे। अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत मरीजों को बचाने का प्रयास किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) वार्ड में भीषण आग लगने से छह मरीजों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार तड़के यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक मरीजों में दो महिलाएं और चार पुरुष थे।

एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग तेजी से फैली और जहरीला धुआं निकला। डॉ. धाकड़ ने बताया कि ट्रॉमा आईसीयू में 11 मरीज थे, जहां आग लगी और फैल गई।

आईसीयू में 24 मरीज थे भर्ती डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया, "हमारे ट्रॉमा सेंटर में दूसरी मंजिल पर दो आईसीयू हैं, एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी-आईसीयू। वहां हमारे 24 मरीज थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू में और 13 सेमी-आईसीयू में। ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई, जिससे जहरीली गैसें निकलीं।"

ज्यादातर मरीज बेहोशी की हालत में मिले अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर गंभीर मरीज बेहोशी की हालत में थे। हमारी ट्रॉमा सेंटर टीम, हमारे नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय ने तुरंत उन्हें ट्रॉलियों पर लादकर आईसीयू से बाहर निकाला और जितने मरीजों को हम आईसीयू से बाहर निकाल पाए, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया। उनमें से छह मरीजों की हालत बेहद गंभीर थी; हमने सीपीआर से उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।