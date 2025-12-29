BMC Elections: शिवसेना-भाजपा में सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के आगामी चुनाव के लिए शिवसेना और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह तय है कि सत्तारूढ़ दल महायुति गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। विश्वास जताया कि बीएमसी में महायुति सत्ता में आएगी। सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। कौन कितनी सीटें पाएगा, इस पर चर्चा करने के स्थान पर हम महायुति के रूप में सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।

'अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे गठबंधन' शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पर कटाक्ष करते हुए सामंत ने कहा कि कुछ पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन की इच्छुक है। हालांकि दोनों दलों ने अभी तक सीट बंटवारे का अंतिम फार्मूला और अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं।

नामांकन की आखिरी तारीख कल बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। इससे पहले शिवसेना के एक नेता ने कहा था कि दोनों दलों के बीच कुछ सीट को लेकर गतिरोध बना हुआ है और मीरा-भायंदर, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली निकायों के लिए बातचीत अभी जारी है। महाराष्ट्र में 29 निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।

अजीत पवार-शरद पवार में हुआ गठबंधन वहीं, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिंपरी-चिंचवड नगर निकाय चुनावों के लिए अपनी राकांपा और अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) के बीच गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार एकजुट हो गया है।