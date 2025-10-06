Language
    MP News: पंचायत में सरेआम पिटाई के बाद खत्म की जिंदगी, घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेनपानी गांव में रुपयों के लेन-देन को लेकर पंचायत में मारपीट होने से आहत एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लखन यादव का प्रीतम यादव से पैसों का विवाद था। पंचायत में लखन के भाई के साथ मारपीट की गई जिससे दुखी होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पंचायत में मारपीट से आहत शख्स ने की आत्महत्या। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सागर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेनपानी गांव में रुपए के लेनदेन को सुलझाने बैठी पंचायत में हुई मारपीट से आहत एक शख्स ने फंदा लगाकर जान दे दी । शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मेनपानी निवासी 45 वर्षीय लखन पिता हरिराम यादव गांव के ही प्रीतम यादव की दुकान से पशु आहार का सामान लेता था।

    रुपयों के लेनदेन को लेकर ही प्रीतम और लखन में विवाद था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए रविवार की रात गांव के हनुमान मंदिर में पंचायत बैठी हुई थी, जिसमें समाज व गांव सहित आसपास के गांव के लोग भी वहां उपस्थित थे। प्रीतम लखन पर खरी और चुनी का 35000 रुपए बकाया बता रहा था, जबकि लखन का कहना था कि उसके कुल 17000 रुपए बाकी है।

    पंचायत में हुए बवाल के बाद उठाया कदम

    इसी दौरान वहां विवाद हुआ और प्रीतम सहित सतीश यादव, आशीष, बबलू, बृजेश और शुभम ने लखन के भाई हरप्रसाद के साथ भारी पंचायत में मारपीट कर दी। भरी पंचायत में भाई के साथ मारपीट की घटना से दुखी होकर लखन अपने घर के बाहर लगे बाबूल के पेड़ पर रस्सी के फंदे से रात करीब 11 बजे खुदकशी कर ली।

    पुलिस ने सूचना मिलने पर में पानी पहुंचकर शव का पंचनामा बनाया और उसे पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सोमवार की सुबह शव का पीएम हुआ और उसे स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में मर्ग कायम कर मृतक के स्वजन के बयान लिए जा रहे हैं।

    पुलिस ने मामला किया दर्ज

    सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि छोटे भाई के साथ हुई मारपीट से दुखी होकर लखन द्वारा आत्महत्या किए जाने की शिकायत आई है। गांव में बैठी पंचायत में शामिल लोग सहित अन्य लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच उपरांत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपितो पर मामला काम किया जाएगा।

