    मध्य प्रदेश: 14 बच्चों की मौत की जांच करेगी SIT, कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। एमपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जहरीले कफ सिरप का असर बच्चों की किडनी पर हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार हुए हैं। सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है।

    कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में SIT का गठन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सिर्फ छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं, अब एमपी सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेटिव टीम (SIT) का गठन किया है।

    जहरीले कफ सिरप का असर सीधे बच्चों की किडनी पर देखने को मिला। किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की दवाईयों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाले सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है।

    सीएम ने किया मुआवजे का एलान

    मध्य प्रदेश पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। छिंदवाड़ा के एडिशनल डीसी धीरेंद्र सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मृतकों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है। यह राशि सीधा पीड़ित परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

    स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 8 बच्चों का इलाज नागपुर में चल रहा है। वहीं, 4 बच्चे एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के बेतुल में 2 बच्चों का इलाज चल रहा था और उनकी मौत हो गई।

    कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

    कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सत्ता के गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रस का कहना है कि यह घटना बीजेपी सरकार की नाकामयाबी को दर्शाती है और पार्टी ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन की घोषणा की है।

    सीएम करेंगे दौरा

    मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जबलपुर का प्रस्तावित दौरा निरस्त कर दिया गया है। आज सीएम मोहन यादव परासिया का दौरा करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दोपहर 1:40 बजे छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर के जरिए परासिया जाएंगे। दोपहर 1:55 से 3:25 तक परासिया में मृतक बच्चों के स्वजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद छिंदवाड़ा लौटकर वह भोपाल के लिए रवाना होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मृतक बच्चों के स्वजनों से मुलाकात करेंगे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

