MP में कफ सिरप कांड के सियासी पारा हाई, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा

मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ पीने से 14 बच्चों की जान चली गई जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार किया और कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कप सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है।

इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परासिया पहुंचकर पीड़ित अभिभावकों से मुलाकात की। वहीं, पटवारी ने कहा कि इस लापरवाही के लिए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए

कांग्रेस ने मांग स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को पीड़ित अभिभावकों से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। बल्कि इस गंभीर लापरवाही के लिए स्वास्थ्य मंत्री, पीएस को इस्तीफा देना चाहिए। पटवारी ने कहा कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है।

पटवारी का कहना है कि चिकित्सक का काम केवल दवा लिखना होता है। अगर इस प्रकार पूरे प्रदेश में दवाई वितरित हुई है तो क्या सब डॉक्टर पर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। जरूरत है की दवा कंपनी और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए।