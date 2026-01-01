'बरामद सोने से कहीं अधिक गायब आभूषण', सबरीमाला मामले में SIT जांच में खुलासा
सबरीमाला मंदिर स्वर्ण चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को संदेह है कि बरामद सोने से कहीं अधिक आभूषण गायब हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर से स्वर्ण चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को संदेह है कि मंदिर से जितना सोना बरामद किया गया है, उससे कहीं अधिक स्वर्ण आभूषण गायब हुए हैं। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस मामले में सीबीआइ जांच की आवश्यकता से इन्कार किया।
उनका कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी की जा रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ''सही दिशा'' में आगे बढ़ रहा है। भाजपा और माकपा इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
जांच में क्या पता चला?
एसआईटी को जांच में पता चला कि द्वारपालक मूर्तियों, खंभों और श्रीकोविल दरवाजों के फ्रेम में सोने-ढके तांबे के प्लेटों में भंडारी और गोवर्धन द्वारा प्रस्तुत की गई मात्रा से अधिक सोना था। तांबे के प्लेटों पर प्लेटेड सोने के नमूनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की रिपोर्ट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी), तिरुअनंतपुरम को भेजी गई है, जिसका इंतजार किया जा रहा है।
एसआईटी ने मंदिर से अधिक सोने की चोरी का संदेह जताते हुए कहा कि कोल्लम सतर्कता अदालत में दायर एक आवेदन में व्यक्त किया गया, जिसमें तीन आरोपितों प्रायोजक उन्निकृष्णन पोटी, स्मार्ट क्रिएशंस के सीईओ पंकज भंडारी और ज्वेलर गोवर्धन राडम की हिरासत की मांग की गई थी।
एसआईटी ने क्या कहा?
आवेदन में एसआईटी ने कहा कि 2019 में प्राइम आरोपित पोटी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए 42.100 किलोग्राम वजन के सोने से ढके तांबे के प्लेट सौंपे गए थे। प्लेटिंग प्रक्रिया के बाद शेष सोने को आरोपितों ने गबन कर लिया।
एसआईटी के अनुसार, स्वर्ण-ढके तांबे के प्लेट, जिनमें द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों के प्लेट, दो निकटवर्ती खंभों के प्लेट और श्रीकोविल (गर्भगृह) के सात प्लेट को हटा लिया गया और पुन: प्लेटिंग के लिए ले जाया गया।
25 अक्टूबर, 2025 को भंडारी ने एसआईटी के सामने 109.243 ग्राम सोना पेश किया। प्लेटिंग प्रक्रिया के दौरान बरामद सोना गोवर्धन को सौंपा गया था। गोवर्धन ने एसआइटी के सामने 474.960 ग्राम सोना पेश किया।
यह भी पढ़ें: सबरिमाला सोने की चोरी: पिनाराई विजयन ने सोनिया गांधी पर उठाए सवाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।