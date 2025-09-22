Language
    'एक दिन PoK कहेगा...', पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने दिया रियलिटी चेक; मुनीर की भी उड़ जाएगी नींद

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:50 AM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर नियंत्रण वापस पा लेगा। उन्होंने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा कि पीओके के लोग मौजूदा सरकार से आजादी चाहते हैं और पीओके खुद ही भारत का हिस्सा बन जाएगा।

    PoK जल्द हमारा होगा: राजनाथ सिंह (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोमवार को कहा कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर नियंत्रण वापस पा लेगा। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पीओके में लोग वर्तमान सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं।

    दरअसल, मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके अपने आप ही हमारा होगा। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान को नीद नहीं आएगी। 

    रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पीओके में आजादी की मांगे उठनी लगी हैं। आपने भी नारेबाजी सुनी है। वहीं, इस कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने ट्रंप के टैरिफ पर भी बात की है और बताया कि ट्ररिफ के मुद्दे पर भारत ने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया।

    'PoK जल्द हमारा होगा'

    रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि आज से पांच साल पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी इस बात को दोहराया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच साल पहले मैं कश्मीर के घाटी में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था। उस वक्त मैंने कहा था कि पीओके पर हमला करके कब्जा करने की जरूरत नहीं है। यह वैसे भी हमारा है। PoK खुद कहेगा मैं भी भारत हूं। वह दिन भी आएगा।

    गौरतलब है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके पर कब्ज़ा करने का मौका गंवा दिया। रक्षा मंत्री का ये बयान कई मायनों में खास है।

    भारत ने तुरंत क्यों नहीं दिया ट्रंप के टैरिफ पर कोई जवाब?

    वहीं, रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में यह भी बताया कि ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर भारत ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। रक्षामंत्री ने बताया कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% टैरिफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि भारत का दृष्टिकोण व्यापक है। उन्होंने कहा कि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी... जो लोग व्यापक सोच और बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते।

    दो दिवसीय मोरक्को की यात्रा पर हैं राजनाथ सिंह

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय दो दिवसीय मोरक्को की यात्रा पर हैं। यहां पर वे रेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली मोरक्को यात्रा है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

