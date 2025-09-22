'स्वदेशी का मंत्र और GST बचत उत्सव...', नवरात्र पर PM मोदी ने और क्या कहा? शेयर किया ये भजन
आज से नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है इस अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने नवरात्र के अवसर पर लागू हुई जीएसटी की नई दरों को जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया जिससे कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं और मां शैलपुत्री की पूजा का उल्लेख किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से देश में नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्र पर पीएम मोदी ने पूरे देश को 'स्वदेशी' का मंत्र देते हुए मेड इन इंडिया (भारत में बनी वस्तुएं) पर फोकस करने की सलाह दी है।
नवरात्र के अवसर पर जीएसटी की नई दरें भी लागू हो चुकी हैं, जिससे रोजमर्रा की कई चीजें अब सस्ती हो गई हैं। पीएम मोदी ने इसे GST बचत उत्सव का नाम दिया है।
पीएम मोदी ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "आप सभी को नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। साहस, संयम और संकल्प के भक्ति-भाव से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी!"
पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा-
नवरात्र में आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा-अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे।
स्वदेशी का मंत्र
जीएसटी और स्वदेशी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इस बार नवरात्र का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। GST बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं।"
Navratri is about pure devotion. So many people have encapsulated this devotion through music. Sharing one such soulful rendition by Pandit Jasraj ji.
If you have sung a Bhajan or have a favourite one, please share it with me. I will be posting some of them in the coming days!…— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
भजन शेयर करें
इसी के साथ पीएम मोदी ने पंडित जसराज जी का एक भजन भी शेयर किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से भी अपने पसंदीदा भजन भेजने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा, "अगर आपने कोई भजन गाया है या आपका कोई फेवरेट भजन है, तो कृप्या मुझे जरूर भेजें। आने वाले दिनों में मैं उनमें से कुछ चुनिंदा भजनों को शेयर करूंगा।"
यह भी पढ़ें- GST 2.0: AC, फ्रीज और TV हुए सस्ते, लेकिन मोबाइल-लैपटॉप के दाम क्यों नहीं घटे? समझें नए टैक्स स्लैब का पूरा गणित
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।