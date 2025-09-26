Language
    दिवाली से पहले राजस्थान में शिक्षकों को तोहफा, शिक्षा विभाग की डीपीसी बैठक में 12,193 पदों पर प्रमोशन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:41 PM (IST)

    राजस्थान लोक सेवा आयोग में शिक्षा विभाग की डीपीसी बैठक में 12193 पदों पर पदोन्नति की अनुशंसा की गई। आयोग सदस्य प्रोफेसर अय्यूब खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप प्राचार्य उपनिदेशक संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक पदों पर पदोन्नति पर विचार किया गया। रिव्यू डीपीसी में प्राध्यापक (इतिहास हिन्दी राजनीति विज्ञान) समेत कई विषयों के पद शामिल रहे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।

    दिवाली से पहले राजस्थान में शिक्षकों को तोहफा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग में शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) बैठक संपन्न हुई।

    आयोग कार्यालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता आयोग सदस्य प्रोफेसर अय्यूब खान ने की। बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में कुल 12,193 पदों पर पदोन्नति के लिए अनुशंषा की गई।

    नियमित डीपीसी में 11,959 अधिकारियों को पदोन्नति

    नियमित डीपीसी के अंतर्गत 11,959 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उप प्राचार्य के पदों का है, जिनमें चयन वर्ष 2023-24 के 8,167 और 2024-25 के 3,719 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंषा की गई है।

    इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें उपनिदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025-26 चयन वर्ष के अंतर्गत पदोन्नति हेतु अनुशंषा दी गई।

    रिव्यू डीपीसी 234 पदों पर पदोन्नति

    रिव्यू डीपीसी के तहत 234 पदों पर पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिसमें प्राध्यापक (इतिहास) में सर्वाधिक 52 पद, प्राध्यापक (हिन्दी) में 44 पद और प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) में 37 पद एवं अन्य विषयों के प्राध्यापक पदों में रसायन के 15, अंग्रेजी के 14, भूगोल के 9, संस्कृत के 9, गणित के 7, जीव विज्ञान के 6, भौतिकी के 4, समाजशास्त्र के 3, वाणिज्य के 3 और उर्दू के 2 पद शामिल हैं।

    इसके अतिरिक्त उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य के 1 पद, तथा प्रधानाचार्य के 1 पद एवं प्राध्यापक के 14 और प्रधानाचार्य के 12 छाया पदों पर भी पदोन्नति की अनुशंषा प्रदान की गई है।

    बैठक में उपस्थिति

    इस महत्वपूर्ण बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग मनीष गोयल, कार्मिक विभाग प्रतिनिधि सिराज अली जैदी एवं जिला शिक्षा अधिकारी सोनिया शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

