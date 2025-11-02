एमडी ड्रग्स फैक्ट्री केस में राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, तस्करों को अवैध केमिकल सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Rajasthan Drugs Case: राजस्थान पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मुख्य सप्लायर रोहन प्रभाकर को मुंबई से गिरफ्तार किया है। रोहन, जो एक केमिकल कंपनी का मालिक है, पर लंबे समय से ड्रग तस्करों को अवैध केमिकल मुहैया कराने का आरोप है। यह गिरफ्तारी तीन महीने पहले बाड़मेर में पकड़ी गई एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मामले से जुड़ी है, जहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स और केमिकल जब्त किए गए थे। इस मामले में अब तक सात लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
डिजिटल डेस्क, बाड़मेर। ड्रग्स तस्करी के मामले में राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मुख्य सप्लायर रोहन प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया है। रोहन को मुंबई से पकड़ा गया है और उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में रहने वाला रोहन प्रभाकर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। रोहन पर आरोप है कि वो लंबे समय से ड्रग तस्करों को अवैध रूप से केमिकल मुहैया करवा रहा था।
क्या हैं आरोप?
रोहन प्रभाकर क्लोरोफॉर्म, अमोनिया क्लोराइड, एसिड, टोलविन समेत कई तरह के केमिकल्स की सप्लाई करता था। वहीं, बाड़मेर पुलिस को उसके मुंबई में होने की सूचना मिली थी। इसी कड़ी में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
3 महीने पहले खुला था ड्रग रैकेट का राज
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार, 22 जुलाई को सेड़वा के धोलकिया क्षेत्र में एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, जहां से 39 किलो 250 ग्राम एमडी घटक, 290 किलो 840 ग्राम लिक्विड केमिकल्स और पांच किलो 330 ग्राम सफेद पाउडर जब्त किया गया था। इस मामले में अब तक कुल सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ अन्य फरार हैं।
