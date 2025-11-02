एमडी ड्रग्स फैक्ट्री केस में राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, तस्करों को अवैध केमिकल सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बाड़मेर। ड्रग्स तस्करी के मामले में राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मुख्य सप्लायर रोहन प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया है। रोहन को मुंबई से पकड़ा गया है और उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में रहने वाला रोहन प्रभाकर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। रोहन पर आरोप है कि वो लंबे समय से ड्रग तस्करों को अवैध रूप से केमिकल मुहैया करवा रहा था। क्या हैं आरोप? रोहन प्रभाकर क्लोरोफॉर्म, अमोनिया क्लोराइड, एसिड, टोलविन समेत कई तरह के केमिकल्स की सप्लाई करता था। वहीं, बाड़मेर पुलिस को उसके मुंबई में होने की सूचना मिली थी। इसी कड़ी में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।