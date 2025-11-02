Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेना की महिला मेजर से दुष्कर्म, शादी समारोह में हुई थी दोस्ती; युवक के खिलाफ FIR दर्ज

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    Jaipur Major Rape Case: राजस्थान में भारतीय सेना की एक महिला मेजर ने अपने परिचित पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार कर दिया। जयपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला मेजर ने पुलिस में दर्ज करवाई दुष्कर्म की शिकायत। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में सेना की एक महिला मेजर ने अपने परिचित पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने से साफ इनकार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात है। वहीं, अब उसने जयपुर के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    क्या है पूरा मामला?

    पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी और आरोपी की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। तभी से दोनों की बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने इसी साल फरवरी में पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।

    वादे से मुकरा युवक

    महिला मेजर के अनुसार, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया और सगाई भी रचा ली। वहीं, अब युवक ने महिला से शादी करने से साफ मना कर दिया है। पुलिस ने महिला मेजर और आरोपी की पहचान गुप्त रखी है। जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

    यह भी पढ़ें- बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कई गाड़ियों को रौंदा, कपल की मौके पर ही मौत; कई घायल

    यह भी पढ़ें- जश्न में मची चीख-पुकार, कन्नड़ राजोत्सव में 5 लोगों को चाकू घोंप कर भागे बदमाश; 2 की हालत नाजुक