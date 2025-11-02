सेना की महिला मेजर से दुष्कर्म, शादी समारोह में हुई थी दोस्ती; युवक के खिलाफ FIR दर्ज
Jaipur Major Rape Case: राजस्थान में भारतीय सेना की एक महिला मेजर ने अपने परिचित पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार कर दिया। जयपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में सेना की एक महिला मेजर ने अपने परिचित पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
पीड़िता भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात है। वहीं, अब उसने जयपुर के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी और आरोपी की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। तभी से दोनों की बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने इसी साल फरवरी में पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
वादे से मुकरा युवक
महिला मेजर के अनुसार, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया और सगाई भी रचा ली। वहीं, अब युवक ने महिला से शादी करने से साफ मना कर दिया है। पुलिस ने महिला मेजर और आरोपी की पहचान गुप्त रखी है। जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
