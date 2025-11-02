बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कई गाड़ियों को रौंदा, कपल की मौके पर ही मौत; कई घायल
Bengaluru Ambulance Accident: बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक स्कूटर पर सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। एंबुलेंस कई मोटरसाइकिलों को घसीटते हुए ट्रैफिक पुलिस बूथ से टकराकर पलट गई। इस भयानक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि एंबुलेंस बेकाबू कैसे हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। एंबुलेंस कई मोटरसाइकलों को अपने साथ दूर तक घसीटते हुए ले गई। स्कूटर से जा रहा कपल भी एंबुलेंस की चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इन सनसीखेज हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
यह हादसा बेंगलुरु के रिचमंड सर्किल के पास शनिवार की रात लगभग 10 बजे देखने को मिला। एक एंबुलेंस पीछे से काफी तेज स्पीड में आ रही थी। इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। वहीं, एंबुलेंस सामने आने वाले कई वाहनों को ठोकर मारते हुए ट्रैफिक पुलिस के बूथ से जा टकराई और पलट गई।
कैसे हुआ हादसा?
यह हादसा इतना भयानक था कि 3 मोटरसाइकलें एंबुलेंस की चपेट में आ गईं। वहीं, 1 मोटरसाइकिल एंबुलेंस के साथ घसीटते हुए काफी दूर तक गई। इसी बीच एक कपल स्कूटर से गुजर रहा था, जिसे रौंदते हुए एंबुलेंस आगे बढ़ गई और पुलिस चौकी से टकरा गई। इस हादसे में कपल की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान 40 वर्षीय इस्माइल और उनकी पत्नी सामीन बानो के रूप में हुई है। दोनों को गंभीर चोटें आईं थीं। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।
पुलिस कर रही है जांच
इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एंबुलेंस पलटने के बाद कई लोगों ने नीचे फंसी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की। एंबुलेंस के बेकाबू होने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।