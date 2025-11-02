बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कई गाड़ियों को रौंदा, कपल की मौके पर ही मौत; कई घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। एंबुलेंस कई मोटरसाइकलों को अपने साथ दूर तक घसीटते हुए ले गई। स्कूटर से जा रहा कपल भी एंबुलेंस की चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इन सनसीखेज हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

यह हादसा बेंगलुरु के रिचमंड सर्किल के पास शनिवार की रात लगभग 10 बजे देखने को मिला। एक एंबुलेंस पीछे से काफी तेज स्पीड में आ रही थी। इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। वहीं, एंबुलेंस सामने आने वाले कई वाहनों को ठोकर मारते हुए ट्रैफिक पुलिस के बूथ से जा टकराई और पलट गई।

कैसे हुआ हादसा? यह हादसा इतना भयानक था कि 3 मोटरसाइकलें एंबुलेंस की चपेट में आ गईं। वहीं, 1 मोटरसाइकिल एंबुलेंस के साथ घसीटते हुए काफी दूर तक गई। इसी बीच एक कपल स्कूटर से गुजर रहा था, जिसे रौंदते हुए एंबुलेंस आगे बढ़ गई और पुलिस चौकी से टकरा गई। इस हादसे में कपल की मौके पर ही मौत हो गई।