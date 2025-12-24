Language
    'क्रिसमस पर बच्चों को जबरदस्ती न बनाएं सेंटा क्लॉज' राजस्थान में स्कूलों के लिए चेतावनी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    राजस्थान में बच्चों के जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बनाने पर रोक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे क्रिसमस के मौके पर बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज न बनाएं.

    पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग की ओर से कहा गया कि अगर किसी भी स्कूल ने बच्चों से या उनके माता-पिता से सेंटा क्लॉज के रूप में कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश

    एडिशनल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक वधवा ने 22 दिसंबर को इसे लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्कूलों में छात्रों पर या उनके अभिभावकों पर क्रिसमस के मौके पर किसी भी तरह की गतिविधि में भाग लेने के लिए दबाव न बनाया जाए।

    अशोक वधवा ने प्राइवेट स्कूलों को भेजे निर्देश में कहा है कि यदि कोई स्कूल छात्रों को मजबूर करते हुए पाया जाता है, तो नियमों के तहत उस संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी।

    जबरदस्ती न बनाएं सेंटा क्लॉज

    एडिशनल जिला शिक्षा अधिकारी आगे कहा कि यदि क्रिसमस से संबंधित गतिविधियां का आयोजन अभिभावकों और बच्चों की सहमति से किया जाता है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को मजबूर किया जाता है या अभिभावकों पर दबाव डाला जाता है, तो संबंधित स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

    अशोक वधवा ने इस आदेश में भारत-तिब्बत सहयोग मंच द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए एक ज्ञापन का जिक्र किया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि कुछ स्कूल कुछ वर्षों से बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में तैयार होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों में भी असंतोष पैदा हो रहा है।

