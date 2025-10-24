छठ से पहले बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली से बिहार तक होगी बारिश; दक्षिण भारत में भी अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Rain Alert: बिहार और आस पास के सटे राज्यों में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच मौसम भी करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, कई राज्यों में 25 अक्तूबर से बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है।

दरअसल, इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं धूप खिल रही और उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है; तो वहीं कुछ जगहों पर एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश का दौर लौट आया है। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

दक्षिण भारत में चक्रवात की चेतावनी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। पिछले दो दिनों से तमिलनाडु के कई शहरों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इन राज्यों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पहले ये दबाव चक्रवात बनने की स्थिति में था; हालांकि, इसके जमीन के करीब आने से इसकी संरचना कमजोर पड़ गई है। इसके बावजूद भी मूसलाधार बारिश की संभावना है।