छठ से पहले बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली से बिहार तक होगी बारिश; दक्षिण भारत में भी अलर्ट
बिहार और आसपास के राज्यों में छठ पूजा की तैयारी के बीच मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर से कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Rain Alert: बिहार और आस पास के सटे राज्यों में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच मौसम भी करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, कई राज्यों में 25 अक्तूबर से बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है।
दरअसल, इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं धूप खिल रही और उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है; तो वहीं कुछ जगहों पर एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश का दौर लौट आया है। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
दक्षिण भारत में चक्रवात की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। पिछले दो दिनों से तमिलनाडु के कई शहरों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इन राज्यों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पहले ये दबाव चक्रवात बनने की स्थिति में था; हालांकि, इसके जमीन के करीब आने से इसकी संरचना कमजोर पड़ गई है। इसके बावजूद भी मूसलाधार बारिश की संभावना है।
यूपी-बिहार और राजस्थान में बदल रहा मौसम
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय बादलों और हल्की धूप की आवाजाही के कारण उमस भरी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 25 अक्तूबर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगा। वहीं, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम के सुहाना रहने की संभावना है।
छठ से पहले इस राज्य में बारिश का अलर्ट
झारखंड में भी दीवाली के बाद छठ की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार, 24 अक्तूबर को तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 25 अक्तूबर को आंशिक रूप से बादल बढ़ने लगेंगे। 26 और 27 अक्तूबर को झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब
दिल्ली एनसीआर में दीवाली के बाद प्रदूषण की मात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। आसमान में धूल की परत देखने को मिल रही है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में अभी कोहरा की कोई संभावना नहीं है। सबसे राहत की बात है कि पिछले कुछ घंटों से दिल्ली में 12 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गईं है, जिससे एक्यूआई में थोड़ी सुधार की गुंजाइश दिखी है।
