प्रदूषण पर बरसेगी राहत की बारिश, दिल्ली में कृत्रिम वर्षा को तैयार आइआइटी कानपुर; अब बस बादलों का इंतजार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को कृत्रिम वर्षा की राहत देने के लिए आइआइटी कानपुर तैयार है। कृत्रिम वर्षा का सफल प्रयोग कर चुकी आइआइटी विज्ञानियों की टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। कृत्रिम वर्षा के लिए दिल्ली के आसमान में बादलों और नमी की मौजूदगी जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बादलों के आने का इंतजार आइआइटी की टीम को बादलों के ऐसे झोंके आने का इंतजार है जिनकी मदद से कृत्रिम वर्षा कराई जा सके। टीम को दिल्ली में बादलों के आने का इंतजार है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आइआइटी का सेसना विमान भी तैयार है और अन्य तैयारियां भी हो चुकी है। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति मिलने के साथ ही दिल्ली सरकार के साथ भी सहमति हो चुकी है।