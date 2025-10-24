Language
    Bihar Weather Today: छठ से पहले बिहार के मौसम में होगा बदलाव, हल्की बारिश का अलर्ट

    By Prabhat Ranjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:03 AM (IST)

    Aaj Ka Mausam: लोक आस्था का महापर्व छठ 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसके साथ ही मौसम में बदलाव आएगा। सुबह-शाम गुलाबी ठंड और धुंध का प्रभाव रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण महीने के अंत में बारिश की संभावना है। पटना समेत कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। लोक आस्था का महापर्व छठ 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ आरंभ हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश का मौसम भी बदला हुआ नजर आएगा। सुबह-शाम गुलाबी ठंड के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। सुबह-शाम धुंध का प्रभाव बना रहने के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से माह के अंत में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं।

    गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ पुरवा के कारण मौसम सामान्य बना रहा। इसके कारण पटना सहित 24 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

    पटना का अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि, 35.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। जीरादेई, मधुबनी, सुपौल, वैशाली, बांका जिले में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    पटना का अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.1 सेल्सियस दर्ज किया गया। गयाजी का अधिकतम तापमान 29.0 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    वहीं, भागलपुर का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

