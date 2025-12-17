अब स्टेशन पर ही तुलेगा सामान? एक्स्ट्रा लगेज पर देना होगा अधिक भुगतान; रेल मंत्री का बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बुधवार, 17 दिसंबर को लोकसभा में बड़ा एलान किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

लोकसभा में सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने अश्विनी वैष्णव से ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज पर शुल्क देने की बात कही है।

