    अब स्टेशन पर ही तुलेगा सामान? एक्स्ट्रा लगेज पर देना होगा अधिक भुगतान; रेल मंत्री का बड़ा एलान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में घोषणा की कि ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सांसद वेमिरेड्डी प्रभाक ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा एलान (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बुधवार, 17 दिसंबर को लोकसभा में बड़ा एलान किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोकसभा में सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने अश्विनी वैष्णव से ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज पर शुल्क देने की बात कही है।

