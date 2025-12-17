रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बंद पड़ी लोकल पैसेंजर ट्रेन को फिर से चलाने की उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर फर्रूखनगर-झज्जर-चरखी दादरी-लोहारु रेल लाइन जल्दी बिछाने की मांग की। उन्होंने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों की लंबित रेल परियोजनाओं का मुद्दा भी रेल मंत्री के सामने उठाया। सांसद ने रेल यात्रियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन रेल मंत्री को सौंपा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेल मंत्री से झज्जर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की मांग करते हुए कहा कि रोहतक-दिल्ली के बीच पहले 13 लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जिनमें से पांच बंद हो गई हैं, उन्हें दोबारा शुरू करने की जरूरत है।

रोहतक-रेवाड़ी, रोहतक-भिवानी, रोहतक-पानीपत रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, वाया सोनीपत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सोनीपत में कराने, लाखनमाजरा के आसपास के 15 गांवों के यात्रियों के लिए ट्रेन नंबर 54024, 54031, 54033, 14023, 14024 का ठहराव बहाल करने की मांग भी सांसद ने की है।

उन्होंने कहा कि हावड़ा-नई दिल्ली ट्रेन का विस्तार रोहतक-महम-हांसी के रास्ते हिसार तक किया जाना चाहिए। चंडीगढ-उदयपुर ट्रेन को वाया रोहतक-रेवाडी-अटेली-कुरुक्षेत्र-कैथल-जींद-नारनौल-रींगस रूट से संचालित करने की मांग सांसद ने दी, ताकि जनता को खाटूश्याम जाने की सुविधा मिले। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक-महम-हांसी तक एक जनशताब्दी या इंटरसिटी ट्रेन और रोहतक-महम-हांसी के रास्ते दिल्ली तक ट्रेन शुरू होनी चाहिए। चंडीगढ़-दिल्ली वाया जींद रोहतक एक नई ट्रेन शुरू करने, दिल्ली-सिरसा या बठिंडा तक इंटरसिटी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव उन्होंने रेल मंत्री के समक्ष रखा।