प्रियंका गांधी की वायनाड रैली में साथ दिखे थे रेहान-अवीवा, सगाई के बाद सामने आया वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाड्रा परिवार में जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की खबरें लगातार सूर्खियां बटोर रही हैं। वैसे तो इस कपल का सियासत से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दोनों पेश से फोटोग्राफर हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। मगर, सगाई की चर्चा के बीच अवीवा बेग और रेहान वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये वीडियो प्रियंका गांधी की चुनावी रैली का है, जिसमें अवीवा और रेहान भी एक-साथ नजर आ रहे हैं। 2024 में वायनाड उपचुनाव के दौरान दोनों ने प्रियंका गांधी की रैली में शिरकत की थी। प्रियंका का पहला चुनाव दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने दोनों ही सीट पर जीत हासिल की और फिर रायबरेली से सांसद रहने का फैसला करते हुए वायनाड की दावेदारी छोड़ दी थी। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली वायनाड सीट पर जब उपचुनाव की घोषणा हुई, तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार चुना।

रेहान-अवीवा भी पहुंचे सियासत में एंट्री कर चुकी प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में थीं। ऐसे में जब प्रियंका वायनाड में रैली को संबोधित करने पहुंची, तो उनके बेटे रेहान वाड्रा और मंगेतर अवीवा बेग भी रैली का हिस्सा बने। प्रियंका मंच पर भाषण दे रही थीं, तो रेहान और अवीवा भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे।