फुटबॉल प्लेयर, फोटोग्राफी का शौक... पढ़ें वाड्रा परिवार की होने वाली बहू अवीवा बेग के बारे में सबकुछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गांधी परिवार में अर्से बाद शादी की शहनाई बजने वाली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग (Aviva Baig) से सगाई कर ली है। दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं।

मां प्रियंका गांधी की तरह रेहान वाड्रा राजनीति का हिस्सा नहीं हैं और न ही कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। रेहान पेशे से फोटोग्राफर हैं। मगर, रेहान की सगाई की खबर सुनकर हर कोई उनकी मंगेतर अवीवा के बारे में जानना चाहता है।

अवीवा का दिल्ली कनेक्शन अवीवा बेग का परिवार दिल्ली से ताल्लुक रखता है और वाड्रा फैमिली का करीबी माना जाता है। अवीवा ने दिल्ली के मॉर्डन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जिसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की।