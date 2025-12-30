Language
    प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने की सगाई, गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को पहनाई अंगूठी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:23 AM (IST)

    कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी प्रेमिका अवीवा बेग से सगाई कर ली है। 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने ...और पढ़ें

    कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, उनके बेटे रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है। 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा बेग को अंगूठी पहनाते हुए शादी के लिए प्रपोज किया और अवीवा ने भी रेहान का प्रपोजल स्वीकार करते हुए शादी के लिए हामी भर दी है।

    कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान पिछले 7 साल से अवीवा को डेट कर रहे थे। वाड्रा परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। वहीं, अब दोनों की सगाई हो चुकी है।

    अवीवा बेग की बात करें, तो वो दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका परिवार वाड्रा परिवार का करीबी माना जाता है। दोनों परिवारों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है।

    फोटोग्राफी के शौकीन हैं रेहान

    रेहान वाड्रा पेशे से वर्चुअल आर्टिस्ट हैं, जो 10 साल की उम्र से दुनिया के अलग-अलग कोनों की खूबसूरत तस्वीरें खींचते रहे हैं। रेहान कमर्शियल फोटोग्राफी के साथ-साथ वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं।

    2017 में स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान रेहान की आंख में चोट लग गई थी। मगर, इसके बाद भी उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। वो कई प्रदर्शनियों में हिस्सा ले चुके हैं। 2021 में उन्होंने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 'डार्क परसेप्शन' से सोलो प्रदर्शनी में डेब्यू किया था।

    मां ने किया प्रेरित

    रेहान का कहना है कि उनकी मां प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें फोटोग्राफी के लिए बचपन से ही प्रेरित किया है। उनके नाना और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी फोटोग्राफी का शौक था। वहीं, अब रेहान इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रेहान की मंगेतर अवीवा बेग की बात करें, तो उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर बताया है।