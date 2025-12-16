'पीएम मोदी को दो चीजों से नफरत है', जी राम जी बिल को लेकर सरकार पर भड़के राहुल गांधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'जी राम जी' बिल को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा है. केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) बदलने का प्रस्ताव रखा है, जो कि 2005 में कांग्रेस की यूपीए सरकार लेकर आई थी.

राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जी राम जी बिल का लाना, महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान करना है. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस योजना को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव के गरीब लोगों की सुरक्षित आजीविका को खत्म करना चाहती है.

राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की सरकार पर आरोप लगाए. राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ रहते हैं और वे 2014 से उनके नाम से चल रही योजनाओं को कमजोर करते जा रहे हैं. कांग्रेस इस तरह के सभी निर्णयों की निंदा करती है.

राहुल गांधी ने लिखा कि 'प्रधानमंत्री मोदी को दो चीजों से पक्की नफरत है- महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है- करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ।