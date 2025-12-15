राहुल गांधी बोले- असत्य के साथ खड़ा है चुनाव आयोग, हम लड़ रहे सच की लड़ाई

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। लोकतंत्र की जमीन पर राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने रविवार को रामलीला मैदान में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली की। रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए अपनी लड़ाई को ''सत्य बनाम असत्य की लड़ाई'' बताया।

राहुल ने कहा, चुनाव आयोग असत्य के साथ खड़ा है, जबकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा के पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के समय 10 हजार रुपये देते हैं। प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्तों के लिए नया कानून लेकर आए कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन हम कानून बदलेंगे और कार्रवाई भी करेंगे।

राहुल ने कहा, सर संघचालक मोहन भागवत ने अंडमान निकोबार में बयान दिया है- ‘विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है, जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है।’ यह उनकी सोच है, आरएसएस की विचारधारा है, लेकिन हम सत्य के पीछे खड़े होकर, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे।

प्रियंका वाड्रा ने कहा, संसद में जब राहुल व खरगे ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो भाजपा सरकार नहीं मानी। आखिर में सरकार ने कहा कि हम पहले ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा करेंगे। सरकार में जनता के मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखी। वोट चोरी से जीत रही भाजपा, बैलेट से कभी नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा है। प्रियंका ने मंच से तीनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नारे भी लगवाए।

खरगे ने कहा, गृहमंत्री ने संसद में अपने मन से जवाब दिए और गलत जानकारी पेश की। आज सत्ता में बैठे लोग जनता की पसंद से नहीं, बल्कि चुनावी गड़बड़ियों के जरिये चुने गए हैं। कांग्रेस इस सत्य को जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और आनंद में सत्ता में आई सरकारें वोट चोरी के जरिये बनी हैं।

खरगे ने कहा, ''वोट चोरी'' करने वाले ''गद्दार'' हैं और मतदान के अधिकार व संविधान की रक्षा के लिए इन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। मोहन भागवत, एमएस गोलवलकर और मनुस्मृति की विचारधारा देश को बर्बाद कर देगी, केवल कांग्रेस की विचारधारा ही इसे बचा सकती है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 77 साल पहले कांग्रेस ने लोगों को वोट की ताकत दी थी, लेकिन भाजपा आज इसे कमजोर कर रही है। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में अभियान चलाएंगे।

वरिष्ठ नेता नेता सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का कहना था कि राहुल गांधी सत्ता के नहीं, संघर्ष के साथी हैं। वह हर अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे।