PM मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा, जेपी नड्डा बोले- 'राहुल-सोनिया माफी मांगें'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। इसे लेकर संसद में आज हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है।

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बोले गए आपत्तिजनक शब्दों पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

सोनिया-राहुल से माफी की मांग

जेपी नड्डा ने राज्यसभा में भाषण के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा, "कल कांग्रेस पार्टी की एक रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगाया गया नारा कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है। देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु की कामना करना अत्यंत निंदनीय है। इस अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश से माफी मांगे।"