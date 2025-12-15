Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा, जेपी नड्डा बोले- 'राहुल-सोनिया माफी मांगें'

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारों को लेकर संसद में हंगामा हुआ। बीजेपी ...और पढ़ें

    Hero Image

    संसद में भाषण के दौरान जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। इसे लेकर संसद में आज हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बोले गए आपत्तिजनक शब्दों पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

    सोनिया-राहुल से माफी की मांग

    जेपी नड्डा ने राज्यसभा में भाषण के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा, "कल कांग्रेस पार्टी की एक रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगाया गया नारा कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है। देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु की कामना करना अत्यंत निंदनीय है। इस अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश से माफी मांगे।"

    किरेन रिजिजू ने भी उठाए सवाल

    लोकसभा में भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रैली में अपमानजनक भाषा पर सवाल खड़े किए हैं। किरेन रिजिजू के अनुसार, "इस संसद में हम अलग-अलग पार्टियों के सदस्य हैं। हम विरोधी हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। 2014 में जब बीजेपी के एक सासंद ने विपक्ष के खिलाफ गलत शब्द बोले थे, तो पीएम मोदी ने उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा था।"

    किरेन रिजिजू ने आगे कहा-

    कल कांग्रेस की रैली में नारे लगे, जिसमें पीएम मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 140 करोड़ भारतीयों के नेता और दुनियाभर में सम्मान पाने वाले व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से इस तरह से इस तरह की नारेबाजी सुननी पड़ रही है।

    क्या है पूरा मामला?

    दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार (14 दिसंबर) को कांग्रेस की भव्य रैली का आयोजन हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह की नारेबाजी पर नाराजगी व्यक्त की है।

    यह भी पढ़ें- Winter Session: लोकसभा में आज कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, भाजपा ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप