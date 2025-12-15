Language
    Winter Session: लोकसभा में आज कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, भाजपा ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    संसद के शीतकालीन सत्र के बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। उन्हें 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद र ...और पढ़ें

    संसद में शीतकालीन सत्र। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से उन्हें 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम बिलों को सदन में पेश किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में केवल कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। सत्र के शुरुआत के कुछ दिनों तक दोनों सदन बाधित रहे और कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कार्यवाही चल रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तीखी तकरार भी देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

    लोकसभा में कई मुद्दों पर होगी चर्चा

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आज लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान महत्वपूर्ण समिति रिपोर्ट, मंत्री वक्तव्य, 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगें और विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025 सहित महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर भी चर्चा की संभावना है।

    लोकसभा की शुरुआत के दौरान प्रश्नकाल होगा, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक अलग सूची तैयार की जाएगी और फिर उनके उत्तर दिए जाएंगे। बता दें कि सदन में लोक लेखा समिति (पीएसी) की 2025-26 की रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जाएंगी।

    केसी वेणुगोपाल और मगंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी 'प्रोत्साहन और भत्तों के अनियमित अनुदान' विषय पर चौंतीसवीं रिपोर्ट और 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' पर पीएसी की एक सौ बयालीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा ) में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर पैंतीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

