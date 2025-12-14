मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अराजकता को लेकर BJP ने ममता को घेरा, भाजपा नेता ने तस्वीर शेयर कर किया बड़ा दावा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख और बंगाल में पार्टी के सह-पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने कोलकाता केसाल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अराजकता को लेकर रविवार को ममता सरकार व टीएमसी पर जोरदार हमला बोलते हुए घेरा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि शनिवार को साल्टलेक स्टेडियम में कार्यक्रम एक ऐसे शहर में फुटबाल का जश्न मनाने के लिए था जो इस खेल को जीता और सांस लेता है, और मेसी के प्रशंसकों को एक यादगार पल देने के लिए था। इसके बजाय, यह कार्यक्रम बनर्जी व विश्वास (मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिवार और खेल मंत्री अरूप विश्वास) सर्कल के कुछ खास लोगों के लिए एक प्राइवेट शो बनकर रह गया।

तस्वीर की साझा उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए ममता परिवार के सदस्यों के नामों का उल्लेख कर आरोप लगाया कि ये लोग मेसी के साथ फोटो का आनंद लेने में व्यस्त थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आम प्रशंसक हजारों रुपये के टिकट खरीदकर अपने प्रिय फुटबालर की एक झलक देखने की उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया।

मैदान पर जो हुआ वह देखना दर्दनाक था और एक ऐसे शहर की छवि के लिए बहुत नुकसानदायक था जो दुनिया भर में खूबसूरत खेल फुटबाल के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता है। मालवीय ने कहा कि घटना के बाद अब एक आयोजक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन कोलकाता के लोग बेहतर जानते हैं और उन्होंने इस शर्मनाक घटना के पीछे असली दोषियों की पहचान कर ली है।