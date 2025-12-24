राहुल गांधी की पोस्ट अश्विनी वैष्णव का तंज, फॉक्सकॉन को लेकर ऑनलाइन वॉर

यह सच है कि कर्नाटक ने फाक्सकान को राज्य में लाने के लिए विशेष प्रयास किया। कुछ रियायतें दी और महाराष्ट्र के मुकाबले दौड़ में जीत गया था। लेकिन यह बड़ा सच है कि मेक इन इंडिया के लिए कंपनियों पर दबाव और पीएलआइ स्कीम के बाद ही बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों ने भारत में निर्माण शुरू किया।

वर्ष 2020 के बाद फोन निर्माण तेज हुआ और आज के दिन भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता और निर्यातक देश बन गया है। लगभग 16 अरब डालर का फोन भारत निर्यात करता है। फोन निर्माण से जुड़ी बड़ी कंपनिया तमिलनाडु, कर्नाटक और नोएडा में मौजूद हैं।