    राहुल गांधी की पोस्ट अश्विनी वैष्णव का तंज, फॉक्सकॉन को लेकर ऑनलाइन वॉर

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    राहुल गांधी और अश्विनी वैष्णव के बीच फॉक्सकॉन को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। दोनों नेता ऑनलाइन एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं और प्रधानमंत्री के ...और पढ़ें

    राहुल गांधी ने कहा कि फॉक्सकॉन कंपनी में मात्र आठ नौ महीनों में 30 हजार रोजगार दिए गए हैं। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कर्नाटक में स्थित आईफोन निर्माण कंपनी फाक्सकान यूं तो राज्य और देश दोनों की जीत है लेकिन अब यह राजनीतिक श्रेय लेने का भी मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने एक खबर को टैग करते हुए पोस्ट किया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपाई।

    उन्होंने कहा कि इस कंपनी में मात्र आठ नौ महीनों में 30 हजार रोजगार दिए गए हैं और उसमें से 80 फीसद महिलाएं हैं। तो केद्रीय इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पोस्ट से ही जवाब देते हुए राहुल को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी की मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद राहुल जी।"

    यह सच है कि कर्नाटक ने फाक्सकान को राज्य में लाने के लिए विशेष प्रयास किया। कुछ रियायतें दी और महाराष्ट्र के मुकाबले दौड़ में जीत गया था। लेकिन यह बड़ा सच है कि मेक इन इंडिया के लिए कंपनियों पर दबाव और पीएलआइ स्कीम के बाद ही बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों ने भारत में निर्माण शुरू किया।

    वर्ष 2020 के बाद फोन निर्माण तेज हुआ और आज के दिन भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता और निर्यातक देश बन गया है। लगभग 16 अरब डालर का फोन भारत निर्यात करता है। फोन निर्माण से जुड़ी बड़ी कंपनिया तमिलनाडु, कर्नाटक और नोएडा में मौजूद हैं।

