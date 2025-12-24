अरावली को बचाने के लिए सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग लीज पर रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में किसी भी नए माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला हाल ही में अरावली की परिभाषा को लेकर उठे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है।
पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि गुजरात से दिल्ली तक फैली पूरी अरावली रेंज में नई खनन गतिविधियां शुरू नहीं की जाएंगी।
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम अवैध खनन रोकने और अरावली की प्राकृतिक संरचना को बचाने के लिए उठाया गया है। अरावली को एक सतत भू-आकृति के रूप में देखा जा रहा है, जो रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है और जैव विविधता का विविध खजाना है।
केंद्र के निर्देश क्या कहते हैं?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राज्यों को नए माइनिंग लीज पर पूरी रोक लगानी होगी। यह रोक पूरी अरावली पर एकसमान लागू होगी।
इसके साथ ही, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को अतिरिक्त इलाकों की पहचान करने को कहा गया है। यहां पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा खनन पूरी तरह बंद किया जाए। यह फैसला पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान और परिदृश्य के आधार पर लिया जाएगा।
चल रही खदानों के लिए राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे पर्यावरण के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करें। अवैध खनन पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी जैसे उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
क्या है विवाद की जड़?
यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के फैसले से जुड़ा है। टीएन गोदावर्मन मामले में कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशें मान लीं, जिसमें अरावली पहाड़ियों की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि स्थायी खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) तैयार होने तक कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाए।
कोर्ट ने अरावली को थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलने वाली 'हरित दीवार' बताया है। यह भी कहा कि ये जैव विविधता और जलवायु के लिए अहम है। कोर्ट ने पूरी तरह खनन बंद करने की मांग खारिज कर दी, क्योंकि इससे अवैध खनन बढ़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाने को कहा था। झारखंड के सारंडा जैसे नाजुक इलाकों की तर्ज पर अरावली के लिए भी ऐसी योजना बनेगी।
