    पश्चिम बंगाल: पुरुलिया में मां और तीन बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सामने आई वजह

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:24 PM (IST)

    पुरुलिया जिले के बांदोवान थाना क्षेत्र के लतापाड़ा गांव में दुर्गा पूजा से पहले एक परिवार में मातम छा गया। एक मां और उसकी तीन बेटियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का पति सब्जियां बेचने गया था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में पुलिस को पॉइजनिंग का संदेह है।

    पुरुलिया में दुर्गा पूजा से पहले मातम, एक ही परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमय मौत। (फोटो- जेएनएन)

    जागरण संवाददाता, पुरुलिया। दुर्गा पूजा के पहले पुरुलिया जिला का अंतर्गत बांदोवान थाना क्षेत्र का अंतर्गत लतापाड़ा गांव में मातम छा गया। गुरुवार रात को एक ही परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। एक मां और उसकी तीन बेटियों की मौत की घटना ने एक पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार, मृतका पिया गड़ाई (30) और उसकी तीन बेटियां बैशाखी गड़ाई (13), पल्लवी गड़ाई (10) और सौरभी गड़ाई (6) हैं।

    बताया जा रहा है कि रात को खाने में कोई जहरीला अंश मिलने के कारण ही इन सबकी मौत हुई होगी। पुलिस ने फुड प्वाइजनिंग की आशंका जाहिर की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका पिया का पति आनंद गड़ाई गुरुवार को झारखंड के एक बाजार में सब्जियां बेचने गया था।

    रात में जब वह लौटा, तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बेहोश पड़ा पाया। चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया मेडिकल कालेज अस्पताल भेज कर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया है।

    मृतका के ससुर रघुनाथ गड़ाई ने बताया कि रात करीब 8 बजे मेरी बेटे आनंद की बहू पिया गड़ाई ने रात के खाने की बात कही। मैंने खाना नहीं खाया। बच्चे और मां मुड़मुड़े, पकोड़ा खाकर अपना कमरे में सो गई थी। रात 10 बजे के बाद जब मेरा बेटा आनंद घर लौटा, तो मैंने दरवाजा खोला। उस समय पिया के कमरे की बत्तियां जल रही थीं। जैसे ही उनके बेटे ने अपना कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गया, तो देखा कि चारों का शरीर बिछावन पर पड़ा हुआ हैं।

    तब उनके बेटे ने चारों का शरीर को लेकर बांदोवान ब्लाक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लाया तो चिकित्सक ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस का अनुमान है कि यह दुखद घटना फुड प्वाइजनिंग के कारण हुई होगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी। इस घटना से परिवार के करीबी और पड़ोसी सदमे में हैं। पूजा से पहले हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक छा गया है।

