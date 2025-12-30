Language
    पीएम मोदी की आज होगी अर्थशास्त्रियों से मुलाकात, किन मुद्दों पर होगी बात?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे। भू-र ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की राय जानने के लिए मंगलवार को उनसे मिलेंगे। इस दौरान, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और आयोग के दूसरे सदस्य भी रहेंगे।

    भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2026 को बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि पीएम मोदी आत्मनिर्भरता हासिल करने और देश में ढांचागत बदलाव लाने के तरीकों पर एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगेंगे, ताकि भारत 2047 तक विकसित भारत बन सके।

    किन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत?

    उम्मीद है कि प्रधानमंत्री एक्सपोर्ट बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, निवेश आकर्षित करने, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने और देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी के साथ-साथ कृषि उत्पादन पर भी ध्यान देते हुए कई तरह के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

    अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इस तरह की बातचीत सरकार की बजट से पहले की तैयारी का एक हिस्सा है, जिसका मकसद पॉलिसी से जुड़े फैसले फाइनल करने से पहले अलग-अलग तरह के इनपुट शामिल करना है।

    क्या है सरकार का टारगेट?

    सरकार का लक्ष्य भारत को हेल्थकेयर, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज, AI वगैरह पर जोर देते हुए एक ग्लोबल सर्विस दिग्गज बनाना है।

