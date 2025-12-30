पीएम मोदी की आज होगी अर्थशास्त्रियों से मुलाकात, किन मुद्दों पर होगी बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की राय जानने के लिए मंगलवार को उनसे मिलेंगे। इस दौरान, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और आयोग के दूसरे सदस्य भी रहेंगे।

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2026 को बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि पीएम मोदी आत्मनिर्भरता हासिल करने और देश में ढांचागत बदलाव लाने के तरीकों पर एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगेंगे, ताकि भारत 2047 तक विकसित भारत बन सके।